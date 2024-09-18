موعد مباراة القوة الجوية العراقي ضد ألتين التركماني بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة القوة الجوية العراقي ضد ألتين أسير التركمانستاني، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء على ملعب الشعب الدولي في بغداد، وتنطلق الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة.

التقى الفريقان في مباراة واحدة سابقة انتهت بفوز القوة الجوية.

تنقل المباراة على قناة:

beIN Sports AFC 2 HD

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.