موعد مباراة القوة الجوية العراقي ضد ألتين التركماني بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
18/9/2024
نستعرض موعد مباراة القوة الجوية العراقي ضد ألتين أسير التركمانستاني، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة اليوم الأربعاء على ملعب الشعب الدولي في بغداد، وتنطلق الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة.
التقى الفريقان في مباراة واحدة سابقة انتهت بفوز القوة الجوية.
تنقل المباراة على قناة:
- beIN Sports AFC 2 HD
كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.
المصدر : الجزيرة