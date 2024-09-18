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موعد مباراة القوة الجوية العراقي ضد ألتين التركماني بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

فريق القوة الجوية العراقي يحتفل مع جماهيره الموسم الماضي (الفرنسية)
18/9/2024-|آخر تحديث: 18/9/202407:03 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نستعرض موعد مباراة القوة الجوية العراقي ضد ألتين أسير التركمانستاني، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء على ملعب الشعب الدولي في بغداد، وتنطلق الساعة التاسعة مساء 21:00 حسب توقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة.

التقى الفريقان في مباراة واحدة سابقة انتهت بفوز القوة الجوية.

تنقل المباراة على قناتي:

  • beIN Sports AFC 4 HD
  • SSC EXTRA 1 HD

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

المصدر : الجزيرة

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