الإيطالي ستيفانو بيولي مدربا جديدا للنصر السعودي

أعلن نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تعاقده مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي اليوم الأربعاء.

وقال النصر عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ستيفانو بيولي نصراوي. أهلا بمدربنا الجديد".

ولم يكشف النصر عن تفاصيل تعاقده مع بيولي، مدرب ميلان السابق، الذي حل محل المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

إقالة كاسترو

وأعلن النصر، أمس الثلاثاء، الاستغناء عن خدمات كاسترو بعد يوم واحد من تعادل النصر 1-1 مع الشرطة العراقي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

واستهل النصر مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي، الذي أحرز المركز الثاني فيه الموسم الماضي، بتعادل مع الرائد، ثم تغلب على الفيحاء قبل أن يسقط في فخ التعادل مجددا أمام الأهلي.