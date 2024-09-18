موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد بالدوري السعودي والقنوات الناقلة
18/9/2024
نستعرض موعد القمة المرتقبة بين الهلال ضد الاتحاد، في الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين في كرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.
تقام هذه المباراة يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول 2024، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وتبدأ في التاسعة مساء 21:00 بتوقيت السعودية وقطر ومصر.
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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد
تذاع المباراة عبر قناتي:
- SSC Sport HD1
- SSC1 SD
ويمكن متابعة البث المباشر للمباراة على موقع الجزيرة نت.
ويتصدر الفريقان جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (9 نقاط) يليهما فريق الاتفاق بفارق الأهداف.
كما يتصدر نجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش قائمة الهدافين برصيد 6 أهداف يليه كريم بنزيمة نجم الاتحاد (4 أهداف).
ويتفوق الهلال في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ78 انتصارا مقابل 51 للاتحاد، بينما انتهى 39 لقاء بالتعادل.
المصدر : الجزيرة