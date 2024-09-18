شركة ألمانية تنظم بطولات "يويفا" تدير النسخة الجديدة للدوري المصري
18/9/2024
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تعاقدها مع شركة ألمانية لإدارة النسخة المقبلة لمسابقة الدوري المحلي 2024-2025.
وذكر المركز الإعلامي للرابطة اليوم الأربعاء أنه خلال الاجتماع الذي جرى اليوم الأربعاء تم إخطار كافة الأندية بالتعاقد مع الشركة الألمانية التي تنظم بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها مع الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد.
وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا اليوم مع الأندية المحلية للتنسيق للنسخة الجديدة لجدول الدوري المصري.
يذكر أن الأهلي توج بالنسخة الماضية للدوري المصري، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية