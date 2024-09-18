تصريحات مدرب مصر لكرة اليد "المستفزة" تثير غضبا في تونس

أثار مدرب منتخب مصر لكرة اليد طارق محروس جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نهائي بطولة أفريقيا للشباب، التي استضافتها مدينة المهدية التونسية خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتوج المنتخب المصري باللقب القاري بعد الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 29-25.

وخلال الوقت المستقطع الأخير من المباراة النهائية التي تقدمت فيها مصر في النتيجة بفارق 4 نقاط، نُقلت المحادثة بين المدرب المصري ولاعبيه على المباشر، وقال فيها "(هما واجبهم ياخذو العشرة)، (بس إحنا بنحنن عليهم عشان خاطر الجمهور اللي جاي)، (الماتش يخلص نحيي الجمهور ونحيي اللاعبين وشكرا على كدا)".

وأثارت هذه الكلمات التي انتشرت بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي موجة من الغضب بين التونسيين الذين استنكروا تصريحات محروس، معتبرين أنها تعكس تكبرا من قِبل المدرب المصري تجاه المنتخب التونسي، وذهب البعض الآخر إلى حد وصفها بالإهانة غير المباشرة لكرة اليد التونسية.

ووجه أمين قفصي، مدرب كرة يد تونسي، رسالة إلى محروس قال فيها "أردنا أن نتعلم منك ونستمع لنصائحك في الوقت المستقطع أفضل من هذا.. علينا كمربين تعليم أولادنا المبادئ الرياضية وأول مبدأ هو الاحترام، وأنت لم تحترم من يستمع إليك اليوم للأسف.. و(حنيتك ما تلزمناش يا باشا)".

وخلال برنامج رياضي إذاعي تونسي "سبورت ميكس"، هاجم الحكم مختار دبوس المدرب المصري وقال "هذا المدرب تعيس.. من المفروض أن لا يغادر الأراضي التونسية، وكان يجب على السلطات في البلاد مساءلته عن كلامه".

من جهة أخرى، دافع بعض المتابعين عن المدرب المصري، مشيرين إلى أن تصريحاته حملت معاني الحرص على احترام اللاعبين والجماهير التونسية، وعدم الاحتفال بشكل استفزازي.

وقال متابع "لم أفهم سبب الهجوم على المدرب والمطالبة بإقالته.. باختصار محروس قال للاعبيه إن المباراة حُسمت وعليهم إنهاؤها دون استفزازات للجمهور والفريق التونسي".

تعليق المدرب طارق محروس

في مداخلة بالبرنامج الرياضي "سبورت ميكس" ذاته، أوضح المدرب المصري طارق مصروح ما حصل خلال الوقت المستقطع "أنا لم أشاهد الميكرفون وليس من مصلحتي أن يكون المنتخب التونسي بهذا المستوى".

وأضاف "المباراة انتهت بحلوها ومرها.. ونحن الآن نعد لكأس العالم وعلينا أن نستعد جيدا".