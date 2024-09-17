يوم أفسد منتخب المغرب سعادة رونالدو وخططه للاعتزال المبكر

قبل أيام من انطلاق مونديال 2022 في قطر، نشرت مقابلة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصفت بالنارية بسبب هجومه القاسي على الهولندي تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، بعد رحيل "الدون" عن "المانيو"، ولكن هناك سيناريو طرحه المذيع على رونالدو لم يأخذ حقه من التغطية الإعلامية.

وقال الإعلامي الأميركي المخضرم بيرز مورغان للدون، "ما رأيك بهذه الفكرة، وصول البرتغال والأرجنتين إلى النهائي (مونديال قطر)، أنت تسجل هدفين وميسي (ليونيل) يسجل هدفين وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، تسجل الهدف الثالث وتوقع على الهاتريك وتفوز بكأس العالم". وسأله "كن صادقا، هل هذا حلمك؟".

ليجاوب رونالدو "هذا الحلم جميل وجيد جدا، لم أتوقع ذلك، ولكن إذا حدث هذا، لا يهم من يسجل الهدف حتى ولو حارس المرمى، الأهم أن نفوز باللقب لأنني سأكون أسعد رجل في العالم، وسأنهي مسيرتي الكروية إذا حدث هذا".

وعندما سأله مورغان: ستعتزل؟، أجاب رونالدو: نعم سأعتزل 100%.

ولكن حلم رونالدو أفسده منتخب المغرب في ربع نهائي المونديال القطري بعد فوز "أسود الأطلس" برأسية يوسف النصيري بهدف نظيف على البرتغال وأقصي رونالدو والبرتغال من البطولة وخرج رونالدو باكيا من الملعب.

وقبل أيام قليلة، صرح "صاروخ ماديرا" لشبكة "فوكس نيوز" أن "فوز البرتغال ببطولة أوروبا عام 2016 يعادل الفوز بكأس العالم. لقد توجت بالفعل بكأسين مع المنتخب (أمم أوروبا ودوري الأمم) كنت أرغب فيهما حقا. أنا لست مدفوعا بذلك، لكني مدفوع بالاستمتاع بكرة القدم والأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي".