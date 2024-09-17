القيمة السوقية لفرق دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025
يقبع فريق براتيسلافا السلوفاكي في ذيل قائمة الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من حيث القيمة السوقية، بينما يتصدر ريال مدريد القائمة بأكثر من مليار يورو.
وقد تغير نظام البطولة الأغلى في القارة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1992، فعوضا عن وجود 32 فريقا تتوزع في 8 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، سيشهد النظام الجديد مشاركة 36 فريقا في دوري واحد، بحيث يلعب كل فريق 8 مباريات، 4 على ملعبه و4 خارج ملعبه.
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ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 على بطاقة التأهل من خلال مباراتين فاصلتين ذهابا وإيابا للانضمام إلى بقية المتأهلين.
ويشهد النظام الجديد إقامة 64 مباراة إضافية، بحيث سيزيد عدد إجمالي المباريات من 125 إلى 189، وسيلعب كل فريق 8 مباريات بدلا من 6 في النظام السابق للبطولة، بحد أقصى 17 مباراة.
ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في مزيد من الإرهاق للاعبين الكبار في أوروبا، وستشهد بعض أسابيع المسابقة إقامة المباريات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
ولكن هذا النظام الجديد سمح لفرق مغمورة بمواجهة كبار أوروبا الذين يتقاضى لاعب في صفوفهم أكثر من القيمة السوقية لفريق كامل.
وفي ما يأتي القيمة السوقية للفرق الـ36 المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025:
- ريال مدريد الإسباني: 1.340 مليار يورو.
- مانشستر سيتي الإنجليزي: 1.260 مليار يورو.
- أرسنال الإنجليزي: 1.170 مليار يورو.
- بايرن ميونخ الألماني: 946 مليون يورو.
- ليفربول الإنجليزي: 923 مليون يورو.
- برشلونة الإسباني: 875 مليون يورو.
- باريس سان جيرمان الفرنسي: 874 مليون يورو.
- إنتر ميلان الإيطالي: 672 مليون يورو.
- باير ليفركوزن الألماني: 627 مليون يورو.
- ميلان الإيطالي: 601 مليون يورو.
- أستون فيلا الإنجليزي: 595 مليون يورو.
- يوفنتوس الإيطالي: 575 مليون يورو.
- أتلتيكو مدريد الإسباني: 530 مليون يورو.
- لايبزيغ الألماني: 514 مليون يورو.
- دورتموند الألماني: 462 مليون يورو.
- أتالانتا الإيطالي: 426 مليون يورو.
- سبورتينغ البرتغالي: 384 مليون يورو.
- موناكو الفرنسي: 339 مليون يورو.
- بنفيكا البرتغالي: 329 مليون يورو.
- أيندوهوفن الهولندي: 319 مليون يورو.
- فينيورد الهولندي: 287 مليون يورو.
- ستوتغارت الألماني: 285 مليون يورو.
- بولونيا الإيطالي: 281 مليون يورو.
- ليل الفرنسي: 258 مليون يورو.
- جيرونا الإسباني: 208 ملايين يورو.
- سالزبورغ النمساوي: 170 مليون يورو.
- شاختار دونيتسك الأوكراني: 160 مليون يورو.
- كلوب بروج البلجيكي: 137 مليون يورو.
- ستاد بريست الفرنسي: 124 مليون يورو.
- سلتيك الأسكتلندي: 119 مليون يورو.
- جينك دينامو الأوكراني: 73 مليون يورو.
- النجم الأحمر الصربي: 72 مليون يورو.
- سبارتا براغ التشيكي: 72 مليون يورو.
- شتورم غراتس النمساوي: 68 مليون يورو.
- يونغ بويز السويسري: 62 مليون يورو.
- سلوفان براتسيلافا السلوفاكي: 34 مليون يورو.