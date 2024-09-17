القيمة السوقية لفرق دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025

يقبع فريق براتيسلافا السلوفاكي في ذيل قائمة الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من حيث القيمة السوقية، بينما يتصدر ريال مدريد القائمة بأكثر من مليار يورو.

وقد تغير نظام البطولة الأغلى في القارة الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 1992، فعوضا عن وجود 32 فريقا تتوزع في 8 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، سيشهد النظام الجديد مشاركة 36 فريقا في دوري واحد، بحيث يلعب كل فريق 8 مباريات، 4 على ملعبه و4 خارج ملعبه.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تتنافس الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 على بطاقة التأهل من خلال مباراتين فاصلتين ذهابا وإيابا للانضمام إلى بقية المتأهلين.

ويشهد النظام الجديد إقامة 64 مباراة إضافية، بحيث سيزيد عدد إجمالي المباريات من 125 إلى 189، وسيلعب كل فريق 8 مباريات بدلا من 6 في النظام السابق للبطولة، بحد أقصى 17 مباراة.

ومن المتوقع أن يتسبب ذلك في مزيد من الإرهاق للاعبين الكبار في أوروبا، وستشهد بعض أسابيع المسابقة إقامة المباريات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ولكن هذا النظام الجديد سمح لفرق مغمورة بمواجهة كبار أوروبا الذين يتقاضى لاعب في صفوفهم أكثر من القيمة السوقية لفريق كامل.

وفي ما يأتي القيمة السوقية للفرق الـ36 المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025: