أغلى اللاعبين في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025
17/9/2024
يعدّ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أقوى بطولة كروية للأندية في العالم، ولهذا فهي تضم أفضل اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة وأغلاهم قيمة سوقية.
وتنطلق المسابقة القارية الأم اليوم الثلاثاء بنظامها الجديد وبمشاركة 36 فريقا.
وتشهد الجولة الأولى مباريات تنافسية من العيار الثقيل بين كبار القارة العجوز:
- يوفنتوس (إيطاليا) x أيندهوفن (هولندا)
- يونغ بويز (سويسرا) x أستون فيلا (إنجلترا)
- بايرن ميونخ (ألمانيا) x دينامو زغرب (كرواتيا)
- ميلان (إيطاليا) x ليفربول (إنجلترا)
- ريال مدريد (إسبانيا) x شتوتغارت (ألمانيا)
- سبورتينغ (البرتغال) x ليل (فرنسا)
ويسيطر لاعبو ريال مدريد ومانشستر سيتي على قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في هذا الموسم من البطولة القارية:
- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد): 180 مليون يورو.
- الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): 180 مليون يورو.
- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 180 مليون يورو.
- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 180 مليون يورو.
- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي): 150 مليون يورو.
- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال): 140 مليون يورو.
- الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن): 130 مليون يورو.
- الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ): 130 مليون يورو.
- الإسباني رودري (مانشستر سيتي): 130 مليون يورو.
- الإسباني لامين جمال (برشلونة): 130 مليون يورو.
المصدر : مواقع إلكترونية