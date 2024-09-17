أغلى اللاعبين في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025

يعدّ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أقوى بطولة كروية للأندية في العالم، ولهذا فهي تضم أفضل اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة وأغلاهم قيمة سوقية.

وتنطلق المسابقة القارية الأم اليوم الثلاثاء بنظامها الجديد وبمشاركة 36 فريقا.

وتشهد الجولة الأولى مباريات تنافسية من العيار الثقيل بين كبار القارة العجوز:

يوفنتوس (إيطاليا) x أيندهوفن (هولندا)

يونغ بويز (سويسرا) x أستون فيلا (إنجلترا)

بايرن ميونخ (ألمانيا) x دينامو زغرب (كرواتيا)

ميلان (إيطاليا) x ليفربول (إنجلترا)

ريال مدريد (إسبانيا) x شتوتغارت (ألمانيا)

سبورتينغ (البرتغال) x ليل (فرنسا)

ويسيطر لاعبو ريال مدريد ومانشستر سيتي على قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في هذا الموسم من البطولة القارية: