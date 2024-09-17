موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية قياسية لاستضافة إنتر ميلان الإيطالي غدا الأربعاء في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامه الجديد.

وستقام المباراة غدا على ملعب الاتحاد معقل سيتي، ويديرها الحكم السويدي غلين نيبيرغ، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مباشر مباراة ريال مدريد ضد شتوتغارت في دوري أبطال أوروبا list 2 of 2 مباشر..مباراة ميلان وليفربول بدوري أبطال أوروبا end of list

وهذه المواجهة الأولى بين الفريقين الإنجليزي والإيطالي بعد لقائهما في نهائي موسم 2022-2023 في إسطنبول، والذي انتهى بفوز سيتي 1-0 وتتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويتفوق سيتي في المواجهات السابقة على ميلان بانتصارين مقابل فوز واحد للفريق الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان:

تنقل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المباراة على قناتي:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

وسيكون الموسم الجديد من المسابقة القارية على موعد مع تغيير جذري، حيث توسعت المشاركة من 32 فريقا إلى 36 بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج الديار.