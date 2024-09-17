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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

من اليمين رويترز ثم غيتي Erling Haaland Soccer Football - Serie A - Genoa v Inter Milan - Stadio Comunale Luigi Ferraris, Genoa, Italy - August 17, 2024 Inter Milan's Lautaro Martinez during the warm up before the match REUTERS/Alberto Lingria Lautaro Martinez Soccer Football - Copa America 2024 - Final - Argentina v Colombia - Hard Rock Stadium, Miami, Florida, United States - July 14, 2024 Argentina's Lautaro Martinez celebrates scoring their first goal REUTERS/Agustin Marcarian
لاوتارو مارتينيز نجم إنتر (يمين) وهالاند هداف سيتي (رويترز- غيتي)
17/9/2024

يستعد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية قياسية لاستضافة إنتر ميلان الإيطالي غدا الأربعاء في مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنظامه الجديد.

وستقام المباراة غدا على ملعب الاتحاد معقل سيتي، ويديرها الحكم السويدي غلين نيبيرغ، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

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وهذه المواجهة الأولى بين الفريقين الإنجليزي والإيطالي بعد لقائهما في نهائي موسم 2022-2023 في إسطنبول، والذي انتهى بفوز سيتي 1-0 وتتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويتفوق سيتي في المواجهات السابقة على ميلان بانتصارين مقابل فوز واحد للفريق الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان:

تنقل قنوات "بي إن سبورتس" القطرية المباراة على قناتي:

  • beIN Sports HD 1
  • beIN Sports HD 1 English

وسيكون الموسم الجديد من المسابقة القارية على موعد مع تغيير جذري، حيث توسعت المشاركة من 32 فريقا إلى 36 بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج الديار.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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