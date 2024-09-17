10 لاعبين شباب يسيطرون على كرة القدم في السنوات القادمة

يبدو أن الموهبة الإسبانية لامين جمال نجم برشلونة رفع من مستوى المنافسة بين اللاعبين الشباب، بعد أن شارك مع البرسا ومنتخب إسبانيا في سن الـ16 وأصبحت قيمته السوقية 120 مليون يورو.

وبهذه السن والجودة الكروية التي يمتلكها لم يعد عمر الـ17 أو 18 صغيرا، بل أصبح يقارن بجمال الذي بات أحد أفضل اللاعبين في العالم ومن بين اللاعبين الـ30 المرشحين للظفر بالكرة الذهبية.

كما يتصدر أفضل لاعب شاب في يورو 2024 قائمة المرشحين للفوز بجائزة "الفتى الذهبي" التي تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية كل موسم لأفضل لاعب شاب في أوروبا.

وقائمة المرشحين العشرة الأوائل تضم 7 لاعبين موهوبين يبلغ سنهم بين 17 و19 عاما، سينافسون لامين جمال على عرش الكرة الذهبية في المستقبل.

واللافت أن القائمة لا تضم أي لاعب من ريال مدريد.

واللاعبون المرشحون للفوز بالجائزة هم: