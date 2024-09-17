شاهد.. يوفنتوس يهزم آيندهوفن بثلاثية ويلدز يحطم رقم ديل بييرو

استهل يوفنتوس الإيطالي مشوراه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 بشكله الجديد بفوز سهل على ضيفه آيندهوفن الهولندي 3-1 في الجولة الأولى من الدور الأول.

وعلى ملعب "أليانز ستاديوم" حسم يوفنتوس اللقاء لصالحه في غضون 6 دقائق في الشوط الأول بهدفي التركي كينان يلدز (21) والأميركي ويستون ماكيني (27)، وأضاف في الشوط الثاني الهدف الثالث عبر الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس (52)، وسجل البديل المغربي إسماعيل صيباري هدف آيندهوفن (90+3).

وعاد يوفنتوس بعد غياب دام 685 يوما، وتحديدا منذ خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 1-2 في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في دور المجموعات مع مدربه الجديد تياغو موتا الذي وبعد بداية مثالية في الدوري بانتصارين بنتيجة واحدة 3-0 اهتزت صورته بعض الشيء بتعادلين سلبيين.

وواصلت الأندية الإيطالية تفوقها بمواجهة آيندهوفن، إذ لم يفز الأخير في مبارياته السبع التي خاضها خارج أرضه في دوري الأبطال (تعادلان مقابل 5 هزائم).

في المقابل، فشل آيندهوفن -الذي خرج من الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية في الموسم الماضي وخاض المباراة بمعنويات عالية وهو في صدارة الدوري الهولندي بالعلامة الكاملة من 5 انتصارات- في ترجمة تفوقه المحلي على الساحة القارية.

يلدز يحطم رقم النجم ديل بييرو

أحرز كينان يلدز لاعب يوفنتوس الإيطالي الهدف الأول ليوفنتوس عندما انطلق إلى الجانب الأيسر من منطقة الجزاء وسدد كرة في المقص الأيسر لمرمى آيندهوفن الهولندي، ليصبح أصغر لاعب في يوفنتوس يسجل في المسابقة القارية.

وحطم يلدز البالغ من العمر 19 عاما و136 يوما الرقم القياسي الخاص بلاعبي يوفنتوس ليتجاوز النجم أليساندرو ديل بييرو الذي هز شباك بوروسيا دورتموند في سبتمبر/أيلول 1995 ببلوغه 20 عاما و308 أيام.

https://x.com/beINSPORTS/status/1836092096492585412

وارتدى الجناح التركي نفس الرقم "10" الذي ارتداه ديل بييرو مع يوفنتوس، وسجل هدفه بعد مرور 21 دقيقة من مباراة الفريق الإيطالي ضد ضيفه آيندهوفن.

وتقام بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بمشاركة 36 فريقا بنظام الدوري وتجميع النقاط، إذ تتأهل أول 8 فرق مشاركة لدور الـ16، في حين تلعب الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الـ24 مباراتين فاصلتين لإكمال عقد المتأهلين للدور الثاني.

أصغر تشكيلة

بدورها، كشفت شبكة أوبتا للإحصاءات الرياضية أن فريق "السيدة العجوز" خاض مواجهة آيندهوفن بأصغر تشكيلة أساسية له في تاريخ مشاركته بدوري أبطال أوروبا، وبلغ متوسط أعمار اللاعبين 25 عاما و149 يوما.

https://x.com/OptaPaolo/status/1836075204130328909

وسيكون الموسم الجديد من دوري الأبطال على موعد مع تغيير جذري، إذ توسعت المشاركة من 32 فريقا إلى 36، بنظام مجموعة واحدة يخوض فيها كل فريق 8 مباريات مع 8 فرق مختلفة بواقع 4 على أرضه ومثلها خارج الديار.

وتتأهل أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي إلى الدور ثمن النهائي، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة، وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" خلافا لما كان يحصل سابقا.