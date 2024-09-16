موعد مباراة ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر/أيلول على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) معقل ميلان، ويديرها الحكم النرويجي إيسبين إيسكاس، وتنطلق الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

تنقل قنوات (بي إن سبورتس) القطرية مباراة ميلان الإيطالي وليفربول عبر قناتي:

beIN Sports HD 2

beIN Sports HD 2 English

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق ليفربول في المواجهات السابقة بين الفريقين بسبعة انتصارات مقابل فوز وحيد لميلان.