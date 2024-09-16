موعد مباراة ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
16/9/2024-|آخر تحديث: 16/9/202411:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)
نستعرض موعد مباراة ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والقنوات الناقلة.
تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر/أيلول على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) معقل ميلان، ويديرها الحكم النرويجي إيسبين إيسكاس، وتنطلق الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.
تنقل قنوات (بي إن سبورتس) القطرية مباراة ميلان الإيطالي وليفربول عبر قناتي:
- beIN Sports HD 2
- beIN Sports HD 2 English
كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.
ويتفوق ليفربول في المواجهات السابقة بين الفريقين بسبعة انتصارات مقابل فوز وحيد لميلان.
المصدر : الجزيرة