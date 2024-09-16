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موعد مباراة ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا

كومبو بين صلاح وموراتا
موراتا نجم ميلان (يسار) وصلاح هداف ليفربول (غيتي)
16/9/2024-|آخر تحديث: 16/9/202410:32 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نستعرض موعد مباراة ميلان الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر/أيلول على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) معقل ميلان، ويديرها الحكم النرويجي إيسبين إيسكاس، وتنطلق الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

تنقل قنوات (بي إن سبورتس) القطرية مباراة ميلان الإيطالي وليفربول عبر قناتي:

  • beIN Sports HD 2
  • beIN Sports HD 2 English

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتفوق ليفربول في المواجهات السابقة بين الفريقين بسبعة انتصارات مقابل فوز وحيد لميلان.

المصدر : الجزيرة

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