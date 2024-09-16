بدء التحقيق مع مانشستر سيتي بـ115 انتهاكا في "محاكمة القرن الرياضية"

بعد انتظار طويل، ستبدأ اليوم الاثنين جلسات استماع مستقلة في مزاعم 115 انتهاكا من مانشستر سيتي للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي ما وصفتها وسائل إعلام بريطانية بأنها "محاكمة القرن الرياضية"، ستفحص لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص عددا كبيرا من الأدلة خلال مدة تقدر بنحو 10 أسابيع، ومن المتوقع صدور الحكم قبل نهاية الموسم الحالي.

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وأحيل مانشستر سيتي، الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية في رقم قياسي، إلى لجنة مستقلة في فبراير/شباط 2023، إذ تعود الاتهامات المختلفة للفترة من 2009 إلى 2018. وينفي النادي دائما ارتكاب أي مخالفات.

وإذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي ببعض أو كل التهم، فقد يواجه عقوبات أو غرامات ضخمة أو خصم نقاط أو حتى الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن شأن ذلك أيضا أن يشوّه واحدة من أنجح الفترات لأي ناد في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.

غوارديولا يرحب بالمحاكمة

ورحب المدرب بيب غوارديولا، الذي يقود الفريق منذ عام 2016، ببدء المحاكمة، قائلا مطلع الأسبوع الحالي إن مانشستر سيتي بريء حتى تثبت إدانته.

وقال غوارديولا للصحفيين "ستبدأ قريبا ثم (أتمنى أن) تنتهي قريبا. ستتخذ لجنة مستقلة القرار، وأتطلع للقرار. سنرى. أعلم ما يتطلع له الناس وما يتوقعونه، وأعلم ما قرأته لسنوات عديدة".

وأضاف "لست محاميا. (المهاجم) إرلينغ (هالاند) ليس محاميا. الجميع بريء حتى تثبت إدانته".

وتشمل الاتهامات التي يواجهها مانشستر سيتي الفشل في تقديم معلومات مالية دقيقة والإفصاح الكامل عن أجور اللاعبين والمدربين، وانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والفشل في التعاون مع تحقيقات الدوري الممتاز.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها مانشستر سيتي نفسه موضع اتهام بسبب مخالفات مالية مزعومة.

وفي 2020، تم منع النادي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين من قبل اليويفا بسبب المبالغة في تقدير إيرادات الرعاية بين عامي 2012 و2016، لكنه نجح في الطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقال مانشستر سيتي وقت إحالة الأمر للجنة مستقلة للدوري الإنجليزي الممتاز إنه فوجئ "بإصدار الدوري لهذه الانتهاكات المزعومة".

ومع بدء جلسات الاستماع، التي ستُعقد بشكل خاص ومن المرجح أن تستمر لعدة أسابيع، فإنها ستلقي بظلالها حتما على موسم الدوري الإنجليزي الممتاز مع سعي مانشستر سيتي للفوز بلقبه الخامس على التوالي.

وبغض النظر عن الحكم، فإن أيا من الجانبين يمكن أن يطعن على القرار، مما يهدد بتمديد العملية إلى أوائل صيف عام 2025.

وخُصمت نقاط من إيفرتون ونوتنغهام فورست الموسم الماضي بسبب انتهاك قواعد الربح والاستدامة في الدوري الممتاز، رغم أن ليستر سيتي تجنب مصيرا مماثلا بعد فوزه باستئناف ضد الدوري الإنجليزي.