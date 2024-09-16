هل انتهى شهر العسل بين ليفربول والهولندي سلوت؟

حقق المدرب الهولندي أرني سلوت بداية مثالية مع ليفربول الإنجليزي بعد حلوله بديلا للألماني يورغن كلوب، لكنه تجرع مرارة الهزيمة الأولى على أرضه أمام نوتنغهام فوريست، أنهت فترة شهر العسل وكشفت عن تصدعات في أروقة "الريدز".

ولا يملك ليفربول، رابع البريميرليغ هذا الموسم، ترف الوقت لتضميد جراحه المحلية، إذ يستعد للسفر إلى ميلانو الإيطالية لمواجهة "روسونيري" -غدا الثلاثاء- في مستهل عودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد عام بعيدا عن المسابقة القارية الأم.

وخلال حقبة كلوب، استعاد ليفربول هيبته على الصعيد القاري، فوصل عملاق الكرة الإنجليزية إلى نهائي دوري الأبطال 3 مرات في 5 مواسم بين عامي 2018 و2022، وفاز بالكأس للمرة السادسة في تاريخه.

وورث سلوت إرثا ضخما من كلوب، في حين لم ترحم قرعة المسابقة القارية في صيغتها الجديدة مدرب فينورد السابق، حيث سيواجه ليفربول الفريقين الأكثر نجاحا في تاريخ المسابقة وهما ميلان (7 ألقاب) وريال مدريد حامل الرقم القياسي (15).

كما سيعود المدرب الشاب الإسباني شابي ألونسو، الذي كان المرشح الأوفر حظا لخلافة كلوب، إلى ملعب "أنفيلد" حيث أمضى 5 أعوام كلاعب، ولكن هذه المرة كمدرب مع بطل ألمانيا باير ليفركوزن في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين يعود سلوت إلى هولندا لمواجهة أيندهوفن حامل اللقب.

ويواجه ليفربول أيضا بولونيا الإيطالي وجيرونا الإسباني ولايبزيغ الألماني وليل الفرنسي.

وقد يستمتع ليفربول بهذه التحديات رغم سقوطه للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم بعد 3 انتصارات تواليا في مباراة عانى خلالها لفك شيفرة دفاع نوتنغهام الذي صمد 90 دقيقة ليحقق فوزه الأول في "أنفيلد" منذ 55 عاما بفضل هدف جناحه كالوم هادسون-أودوي.

ورغم استحواذ رجال المدرب سلوت على الكرة بنسبة 70%، فإن رفاق المهاجم المصري محمد صلاح افتقروا إلى الشرارة اللازمة لتحقيق الفوز.

وقال سلوت المحبط عقب الخسارة "فقدنا الكرة مرات عديدة في مواقف بسيطة. استحوذنا على الكرة كثيرا لكننا نجحنا فقط في خلق 3 أو 4 فرص جيدة، لذا فإن هذا ليس كافيا".

الاعتماد المفرط على صلاح؟

فاز ليفربول بأول 3 مباريات في البريميرليغ من دون أن تهتز شباكه، حيث فرض المدرب الهولندي المزيد من السيطرة والحذر على الأسلوب الحر الذي نال تصفيق واستحسان الجماهير تحت قيادة كلوب.

ويتعيّن على سلوت الآن تحقيق التوازن بين فرض أسلوبه الخاص مع الحفاظ على اللاعبين والمشجعين أثناء فترة الانتقال.

وتابع المدرب الهولندي متحدثا عن كيفية تغييره للأمور قبل الرحلة إلى ميلانو "إذا كنت سأغير طريقة تحضيري بعد خسارة، فهذا يعني أنني أقوم بأفضل عمل ممكن بعد الخسارة".

وأضاف "أريد أن أرى الموقف ذاته كل يوم: بعد فوز كبير، بعد فوز متواضع، بعد تعادل، بعد خسارة".

وبدا واضحا مدى تأثير التوقف الدولي على اللاعبين الدوليين، حيث عمد سلوت إلى استبدال الكولومبي لويس دياز والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بعد 61 دقيقة من صافرة البداية حين كان التعادل السلبي مسيطرا مع نوتنغهام، وذلك بسبب الارهاق بعد واجباتهما الدولية ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية لمونديال 2026.

وعكس فشل دياز وماك أليستر داخل المستطيل الأخضر، مدى الاعتماد المفرط على صلاح البالغ (32 عاما) الذي حصل على يوم راحة أكثر وعبء تحمل تسجيل الأهداف بمفرده تقريبا، وهي مسألة يتوجب على سلوت إيجاد الحلول السريعة لها، خاصة مع دخول المصري العام الأخير من عقده.