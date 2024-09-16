موعد مباراة الوحدات الأردني ضد سباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الوحدات الأردني ضد سباهان أصفهان الإيراني، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب عمّان الدولي، وتنطلق الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

تنقل المباراة شبكة "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناتها:

beIN Sports AFC HD

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتقام في التوقيت نفسه، ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة أيضا، مباراة "استقلال دوشنبيه" الطاجيكي أمام الشارقة الإماراتي على ملعب الأول "تسنترالنوي ريسبوبليكانانسكي".