موهبة برشلونة لامين جمال يتقاضى راتبا هزيلا

منذ ظهوره الأول مع برشلونة، لفت الموهبة الإسبانية لامين جمال أنظار عالم كرة القدم ليس فقط لأدائه وأهدافه مع ناديه والمنتخب بل لتطوره المذهل والمستمر على الصعيدين الكروي والبدني.

فجمال فاز مع "لاروخا" ببطولة أوروبا الصيف الماضي، وظفر بجائزة أفضل لاعب شاب كما أنه يحقق أرقاما استثنائية هذا الموسم مع البرسا بتسجيله 3 أهداف (بينها ثنائية أمس ضد جيرونا) وتقديمه 4 تمريرات حاسمة في 5 مباريات، وهذا يعني أننا أمام نجم حقيقي سيكون أفضل لاعب في العالم إذا حافظ على استمراريته.

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ولهذا فإن برشلونة يكثف تحركاته مع خورخي مينديز وكيل أعمال جمال لتحسين وضع اللاعب الذي يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، بعد أن أصبح عقده قديمًا رغم أنه وقعه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومنذ ذلك الحين، أصبح جمال لاعب برشلونة المرجعي للتعامل مع اللاعبين الشباب وخريجي أكاديمية لاماسيا.

ولدى النادي الكتالوني خارطة طريق واضحة يجب اتباعها مع اللاعب:

خلال الموسم الحالي، سيحسن راتبه لأنه يكسب الآن حوالي 2.5 مليون يورو سنويا. ورغم أنه تقاضى مكافآت مقابل الأهداف التي سجلها الموسم الماضي، لكن راتبه لا يزال قديمًا جدا وهزيلا مقارنة بموهبته. لهذا السبب فإن النادي ووكيله واضحان في أن هذا التحسن يجب أن يحدث. ولكن ليس هذا فقط. ففي مفاوضات زيادة راتبه هذا الموسم، سيبدأ أيضًا وضع أسس تمديد عقده. وكل هذا نوقش بالفعل من الطرفين. ويوقع جمال عقدا احترافيا عندما يبلغ 18 عاما حتى عام 2030، وببنود مالية تتماشى مع قيمة اللاعب السوقية والأداء الذي يقدمه أي أن راتبه سيكون كبيرا.

اهتمام سان جيرمان

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت الموسم الماضي أن باريس سان جيرمان كان على استعداد لدفع 200 مليون يورو لضم اللاعب، وحتى أن هذا المبلغ زاد نهاية الموسم. لكن رد البرسا كان واضحا جدا: جمال نجم الفريق ليس للبيع.

لاماسيا الكنز

وتتمثل فكرة إدارة برشلونة الرياضية في بناء فريق عظيم للمستقبل مع هذا الجيل من لاعبي كرة القدم الذين يتخرجون من لاماسيا والذين سيكون جمال مرجعا لهم. فهم يريدون حماية موهبتهم ونجمهم المستقبلي بعقد طويل الأمد وراتب مغر، ثم يفعلون الشيء نفسه مع آخرين مثل كوبارسي أو فيرمين أو غافي نفسه.