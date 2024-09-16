لماذا ألغى الحكم ركلة جزاء لجيرونا في مباراة برشلونة؟

قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة برشلونة ومضيفه جيرونا، كانت النتيجة تشير إلى تقدم البرسا بهدفين دون رد، احتسب الحكم أليخاندرو مونيز رويز ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض. وبينما كان لاعب جيرونا يهم بتسديد الكرة، استدعى حكم الفار رويز لمراجعة الشاشة، ليعدل عن قراره ويلغي ركلة الجزاء.

وقد كلّف هذا القرار حبرا كثيرا في الصحافة الإسبانية لأن الحكم تأخر دقيقتين أو ثلاثا لإلغاء قراره.

وتقول صحيفة ماركا الإسبانية في شرحها لأسباب إلغاء ركلة الجزاء إنه رغم اصطدام الكرة بيد إيناغو مارتينيز داخل منطقة جزاء برشلونة، فإن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لأن الكرة كانت قادمة من رأس زميله بالدي وليس من براين خيل لاعب جيرونا.

وبعد أن راجع حكم الساحة الشاشة بطلب من حكم الفار، ألغى القرار سريعا.

أما الإسباني ميشيل فلم يعلق على ركلة الجزاء أو قرار إلغائها، وقال في مؤتمر صحفي بعد الخسارة الثقيلة "فسروا الأمر على أنه ذراع في وضع طبيعي والكرة جاءت من أحد لاعبي البرسا".

وكان البرسا رد اعتباره وهزم مضيفه بنتيجة 1-4 في ديربي كتالوني ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليغا.

وتقدم برشلونة بهدفين في الشوط الأول سجلهما نجمه الواعد لامين جمال في الدقيقتين 30 و37.

وفي الشوط الثاني، عزز الضيوف تفوقهم بهدفين آخرين سجلهما داني أولمو وبيدري في الدقيقتين 47 و64.

وقلص جيرونا الفارق بهدف البديل كريستيان ستواني في الدقيقة 80 بعد تمريرة من البديل الآخر كريستيان بورتو.

وأكمل برشلونة اللقاء بـ10 لاعبين بعد طرد فيران توريس ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 86، لكن الضيوف حافظوا على النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة ليعتلي الصدارة منفردا محققا العلامة الكاملة بـ5 انتصارات متتالية حتى الآن، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد وفياريال اللذين يتساويان برصيد 11 نقطة.