"كارثي وجحيم".. نيمار يحذر نجوم ريال مدريد من مبابي

زعم صحفي فرنسي أن نيمار مهاجم الهلال السعودي وجّه رسالة إلى النجوم البرازيليين في ريال مدريد ليحذرهم من الفرنسي كيليان مبابي.

وكشف سيريل هانونا، في مداخلة ببرنامج "أوروبا 1" نقلتها مواقع مختلفة منها "صن" البريطانية، أن نيمار حذر مواطنيه في ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدر ميليتاو، من أن اللعب مع الدولي الفرنسي كان "كارثيا في بعض الأحيان".

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وقال هانونا "البرازيليون في ريال مدريد أصدقاء لنيمار. كانت هناك دائما حرب بين نيمار ومبابي. لقد أرسل نيمار رسالة إلى البرازيليين، وحذرهم من أن اللعب مع النجم الفرنسي كان كارثيا ويشبه الجحيم".

وأوضح هانونا أن العلاقة بين النجمين السابقين لباريس سان جيرمان الفرنسي كانت جيدة، لكن الدور المهم الذي لعبه مبابي في باريس سان جيرمان جعل العلاقة تتوتر بين نيمار ومبابي.

وخلال وجودهما معا في النادي الباريسي خلال الفترة من 2017 إلى 2023، اشتبك نيمار ومبابي أثناء تنافسهما على تنفيذ ركلات الجزاء وسباق هداف الفريق.

وفي النهاية، فاز مبابي بالمعركة ليصبح الهداف التاريخي للفريق في الدوري الفرنسي برصيد 256 هدفا.

ومنذ ذلك الحين، لم يتردد نيمار في توجيه انتقادات لاذعة لمبابي، وطالما تفاعل مع المنشورات التي تنتقد الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية.

ويغيب نيمار حاليا عن الملاعب بسبب إصابة في الرباط الصليبي تعرض لها العام الماضي، وشارك في ثلاث مباريات فقط مع الهلال.

أما مبابي فقد بدأ جميع مباريات ريال مدريد منذ انضمامه في صفقة انتقال حر وسجل 4 أهداف، ويأمل في التسجيل في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء أمام شتوتغارت الألماني.