برشلونة يحدد فترة غياب أولمو عن الملاعب

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم -اليوم الاثنين- إصابة لاعبه داني أولمو وغيابه عن الملاعب عدة أسابيع.

وأشار برشلونة -في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"- إلى أن أولمو يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، وسيغيب عن الملاعب فترة تتراوح بين 4 و5 أسابيع.

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من جانبها أشارت إذاعة راديو كتالونيا إلى أن إصابة لاعب برشلونة أكثر خطورة مما كان متوقعا في البداية، وأنه سيغيب عن فريقه 6 مباريات على الأقل.

ولفتت إلى أن داني أولمو سيكون جاهزا لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 27 الشهر المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأصيب أولمو خلال مباراة برشلونة وجيرونا التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 1-4 ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد.

وسجل أولمو الهدف الثالث لبرشلونة قبل خروجه مصابا حيث أُجبر المدرب الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة على استبداله بعد مرور 61 دقيقة ليشارك مكانه إيريك غارسيا.

وكان اللاعب الإسباني الذي توج مع منتخب بلاده بلقب أمم أوروبا يورو 2024 والفائز بجائزة هداف البطولة، انضم لصفوف برشلونة أواخر فترة الانتقالات الصيفية قادما من لايبزيغ الألماني، ووقع عقدا يمتد حتى صيف 2030.

وسجل أولمو 3 أهداف بقميص برشلونة في بطولة الدوري بشباك رايو فايكانو وبلد الوليد وجيرونا، ليساهم بقوة في اعتلاء الفريق الكتالوني قمة الترتيب برصيد 15 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في أول 5 مباريات.

ويستعد برشلونة أيضا لانطلاقة مشواره في دوري أبطال أوروبا؛ حيث سيحل ضيفا على موناكو الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.