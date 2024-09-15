رونالدو يغيب عن النصر بمواجهة الشرطة العراقي في أبطال آسيا للنخبة
أعلن نادي النصر السعودي -اليوم الاثنين- غياب قائده وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقاء الشرطة العراقي في افتتاح مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة غدا الاثنين.
وأكد نادي النصر عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الإجتماعي اليوم الأحد أن "عدوى في الجهاز التنفسي اصابت النجم البرتغالي استوجبت عدم مرافقته للفريق بعد التشاور مع طبيب النادي".
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ويأمل النصر في تحقيق فوز يعوض به التعثر المحلي إذ أن الفريق استهل موسمه بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال قبل أن يفقد أربع نقاط في أول 3 مباريات في دوري روشن.
وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، حيث التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023) وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي الذي حقق فيه فوزا مثيرا أمام الهلال ليتوج باللقب.
تقرير طبي 📄 pic.twitter.com/rLDDdFcHHl
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 15, 2024