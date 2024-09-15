موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد شتوتغارت الألماني في دوري أبطال أوروبا

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد شتوتغارت الألماني في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر/أيلول على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، وتنطلق الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

تنقل قنوات (بي إن سبورتس) المباراة عبر قناتي:

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كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويعاني ريال مدريد من غيابات كثيرة بسبب الإصابات وأحدثهم النجم المغربي إبراهيم دياز، الذي أصيب أمس السبت لينضم إلى قائمة طويلة من اللاعبين المصابين بالفريق وأبرزهم الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي أوريليان تشواميني والنمساوي ديفيد ألابا وداني كارفاخال، لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي قال الجمعة إن بيلينغهام وتشواميني قريبان من العودة.