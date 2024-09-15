مبابي: محظوظ بالشراكة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد

أكد الهداف الفرنسي الشاب كيليان مبابي أنه يتطور مباراة بعد الأخرى مع فريقه ريال مدريد منذ انضمامه إليه عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأسهم مبابي في تحقيق ريال مدريد أول انتصار خارج ملعبه في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم؛ بالتغلب على مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد أمس السبت.

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وسجل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي هدفي الفريق المدريدي في الدقيقتين الـ58 والـ75 من ركلتي جزاء.

وكان الفريق الملكي تعثر بتعادلين خارج ملعبه أمام ريال مايوركا ولاس بالماس في أول 4 جولات، ليفقد 4 نقاط مبكرا في مشواره للدفاع عن اللقب.

ورغم فوزه فإن ريال مدريد واجه صعوبة بالغة أمام ريال سوسيداد الذي عانده الحظ كثيرا على مدار الشوطين، فقد تصدى القائم والعارضة لثلاث فرص للثنائي لوكا سوسيتش وشيرالدو بيكر.

وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم، وحقق فوزه الثالث ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

وقال مبابي "في كل مباراة أفهم بشكل أفضل ما يحتاجه الفريق وزملائي والمدرب".

وأضاف "لقد فهمنا أن المباراة ستكون صعبة وفي النهاية فزنا. لقد عانينا قليلا لأننا لعبنا ضد فريق جيد، علينا أن نواصل الفوز بمزيد من المباريات للوصول إلى المكان الذي نريد الوصول إليه".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن مبابي قوله "محظوظ بالشراكة مع فينيسيوس جونيور.. نبحث عن بعضنا في التدريبات لصناعة هذه الشراكة ومساعدة الفريق".

وتابع "إنه لاعب رائع وأنا سعيد باللعب معه في ريال مدريد، المهم هو الأهداف وليس من ينفذ ركلة الجزاء".