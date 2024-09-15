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موعد مباراة الشرطة العراقي ضد النصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة

ronaldo بقميص النصر وMahmoud Al Mawas بقميص الشرطة العراقي مواقع التواصل الاجتماعي - غيتي
محمود المواس هداف الشرطة العراقي (يسار) ورونالدو هداف النصر السعودي (الفرنسية - غيتي)
15/9/2024

نستعرض موعد مباراة النصر السعودي ضد الشرطة العراقي في الجولة الأولى لمجموعة منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر/أيلول على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد، وتنطلق الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

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تنقل قنوات (بي إن سبورتس) المباراة عبر قناتها:

  • beIN Sports AFC 2 HD

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

رونالدو يغيب عن مباراة النصر ضد الشرطة

وأعلن النصر، اليوم الأحد، غياب قائده وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب "عدوى في الجهاز التنفسي استدعت عدم مرافقته للفريق بعد التشاور مع طبيب النادي".

ويأمل النصر تحقيق فوز يعوّض به التعثر المحلي، إذ إن الفريق استهلّ موسمه بخسارة كأس السوبر السعودي أمام الهلال قبل أن يفقد 4 نقاط في أول 3 مباريات في دوري روشن.

وتعد هذه ثاني مباراة يخوضها النصر أمام الشرطة، فقد التقيا العام الماضي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية 2023) وفاز النصر بهدف نظيف ليتأهل إلى النهائي ويحقق فوزا مثيرا أمام الهلال ليتوّج باللقب.

المصدر : الجزيرة

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