ميسي يسجل هدفا ويصنع آخر ويقود إنتر ميامي لفوز مثير في الدوري الأميركي

نجح النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي في تسجيل هدفين في أول مباراة له بعد تعافيه من الإصابة ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على فيلادلفيا يونيون 3-1، فجر اليوم الأحد، في الدوري الأميركي للمحترفين.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة في الكاحل في نهائي كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) أمام كولومبيا في يوليو/تموز الماضي.

وسجل ميسي هدفين وصنع آخر لزميله الأورغوياني لويس سواريز ليقود إنتر ميامي لفوز مثير.

وتقدم ميكايل أوهري بهدف لفيلادلفيا بعد مضي دقيقتين من البداية، لكن ميسي أدرك التعادل لإنتر ميامي في الدقيقة 26 بعد تمريرة من سواريز.

وبعد 4 دقائق أخرى سجل ميسي هدفه الثاني بتسديدة من مسافة 15 ياردة ، قبل أن يمد سواريز بتمريرة حاسمة سجل منها الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وخلال فترة غياب ميسي فاز إنتر ميامي 8 مرات خلال 10 مباريات خاضها، وحجز مقعده في الدور الفاصل.

وهذه أرقام ميسي في أول مباراة له مع إنتر ميامي بعد غياب شهرين: