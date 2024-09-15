أفضل 10 لاعبين صناعة وتسجيلا للأهداف في القرن الـ21

الصراع على الأرقام القياسية الخارقة لا يتوقف بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يتفوق في تسجيل الأهداف، في حين يبرع ميسي في التسجيل وصناعة الأهداف.

ومنذ أيام وصل رونالدو إلى 901 هدف في مسيرته الكروية مع منتخب بلاده والأندية، كان آخرها هدفين مع البرتغال الأسبوع الماضي.

وسجل رونالدو هدفه الـ900 في فوز منتخب بلاده على كرواتيا 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في المستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية، وفي الجولة الثانية من المسابقة القارية نفسها سجل هدفه الـ901 في فوز البرتغال على أسكتلندا 2-1.

وأصبح قائد النصر السعودي أول لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة يصل إلى الهدف رقم 900.

لكن ميسي بطل مونديال 2022 يتفوق على غريمه في قائمة أفضل اللاعبين الذين ساهموا في الأهداف، إما بالصناعة وإما بالتسجيل مع منتخبات بلدانهم والأندية خلال القرن الـ21، أي قبل ظهور النجمين بسنوات قليلة.

وفي ما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين أسهموا في الأهداف صناعة وتسجيلا في القرن الـ21: