صحيفة سعودية تتحدث عن "شبهة جنائية" في حادث اللاعب فهد المولد

نقلت صحيفة "المدينة" السعودية عما سمتها "مصادر مطلعة" أن هناك شبهة جنائية في حادث الدولي السعودي فهد المولّد، لاعب نادي الشباب، الذي تعرض لإصابات خطرة؛ بعد سقوطه من شرفة منزله بدبي الخميس الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن المولّد كان في دبي لقضاء إجازة حصل عليها من ناديه، عقب مشاركته مع منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وكشفت أن "صديقا شخصيا لفهد المولد اكتشف الحادث، بعدما شعر فجأة بعدم وجوده بالمنزل، وبحث عنه في كل مكان داخل المنزل، واكتشف وجوده دون حراك أسفل شرفة المنزل، فبادر بالاتصال بالشرطة فورًا".

#بيان القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية لدى دبي بشأن لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد pic.twitter.com/TTxXS2Wo8K — القنصلية في دبي (@KSAConsulateUA) September 14, 2024

بدورها، أكدت الخارجية السعودية أن المولّد أدخل إلى العناية المشددة في دبي إثر سقوطه من شرفة منزله في الإمارة الإماراتية.

وذكرت القنصلية السعودية في دبي، على منصة إكس، أنه "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن اللاعب فهد المولّد، تود القنصلية العامة في دبي الإفادة بأنها تلقت بلاغا بوقوع حادث للاعب في منزله الخاص بمدينة دبي الخميس الماضي".

وبيّنت أنها "ما زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود القنصلية الإيضاح أن الحالة الصحية للاعب تخضع للمراقبة".

اللهم لك الحمد الف مبروك للوطن الغالي والقادم افضل بإذن الله pic.twitter.com/ntNy38z7ls — فهد المولد (@fahad_almowalad) September 10, 2024

وتعرض المولّد البالغ 30 عاما للحادث عقب مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 حيث شارك بديلا أمام إندونيسيا والصين.

وذكر مكتب دبي الإعلامي، نقلا عن القيادة العامة لشرطة دبي، أن المولّد "سقط من شرفة منزله بالدور الثاني خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي". وأضاف أن "الحالة الصحية للاعب تحت المراقبة ويرقد في العناية المركزة في أحد مستشفيات دبي".

وقال نادي الشباب إنه أوفد رئيسه إلى دبي "للوقوف على الحالة الطبية" للاعب الذي انتقل إليه في 2022.

وذكرت أنه "يرقد حاليا في العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي، في حالة حرجة للغاية، بعدما تعرض لكسور خطرة في مناطق مختلفة بالجسم". وأحرز الجناح الذي ترعرع في نادي الاتحاد في جدة، ولعب في صفوفه بين 2011 و2022، 17 هدفا في 74 مباراة دولية.

وسبق للمولد الذي شارك مع الأخضر في مونديال روسيا عام 2018 خوض تجربة احترافية قصيرة في نادي ليفانتي الإسباني في النصف الثاني من موسم 2017-2018.

وتعرض المولّد للإيقاف مرتين على خلفية تناوله للمنشطات؛ الأولى لمدة عام بين 2019 و2020، والثانية 18 شهرا بين مارس/آذار 2022 وسبتمبر/أيلول 2023، مما أدى إلى استبعاده عن تشكيلة المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر 2022.