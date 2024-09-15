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المغربي إبراهيم دياز يغيب عن ريال مدريد عدة أسابيع

دياز خرج مصابا في الدقيقة 23 خلال الفوز على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني (غيتي)
15/9/2024

أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أن نجمه المغربي إبراهيم دياز سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وخرج دياز (25 عاما) في الدقيقة 23 خلال الفوز على ريال سوسيداد 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني السبت، حيث أكد ناديه الأحد أنه تم تشخيص إصابته بشد في عضلة الفخذ اليمنى.

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وقال النادي في بيان من دون تحديد مدة غياب الدولي المغربي "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد على لاعبنا إبراهيم دياز، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليمنى".

وحسب الصحافة المحلية، من المتوقع أن يغيب لاعب ميلان الإيطالي السابق عن المنافسات لمدة شهر على الأقل، في حين ذكرت صحيفة ماركا الرياضية اليومية أن فترة ابتعاده عن الملاعب قد تبلغ 3 أشهر.

وسيغيب دياز عن أولى مباريات "ميرينغي" في دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الإسباني بينها ديربي العاصمة ضد أتلتيكو مدريد في 29 سبتمبر/أيلول الجاري.

وينضم دياز إلى قائمة طويلة من لاعبي ريال المصابين أبرزهم الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي أوريليان تشواميني والنمساوي ديفيد ألابا وداني كارفاخال، لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي قال الجمعة إن بيلينغهام وتشواميني قريبان من العودة.

المصدر : الفرنسية

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