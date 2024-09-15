موعد مباراة العين الإماراتي ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

نستعرض موعد مباراة العين الإماراتي ضد السد القطري في الجولة الأولى لمجموعة منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، وتنطلق الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.

تنقل قنوات (بي إن سبورتس) المباراة عبر قناتها:

beIN Sports AFC HD

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وفاز السد على العين في المواجهات السابقة بينهما في 3 مباريات مقابل الفوز في مباراتين للعين، والتعادل في مباراتين.

وفاز العين بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي ويسعى للاحتفاظ باللقب في الشكل الجديد للبطولة.