موعد مباراة العين الإماراتي ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة
15/9/2024
نستعرض موعد مباراة العين الإماراتي ضد السد القطري في الجولة الأولى لمجموعة منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، وتنطلق الساعة السابعة مساء 19:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة.
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تنقل قنوات (بي إن سبورتس) المباراة عبر قناتها:
- beIN Sports AFC HD
كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.
وفاز السد على العين في المواجهات السابقة بينهما في 3 مباريات مقابل الفوز في مباراتين للعين، والتعادل في مباراتين.
وفاز العين بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي ويسعى للاحتفاظ باللقب في الشكل الجديد للبطولة.
المصدر : الجزيرة