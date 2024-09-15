موعد مباراة الرجاء المغربي ضد سامارتكس الغاني والقنوات الناقلة

يلتقي الرجاء الرياضي المغربي مع مضيفه إف سي سامارتكس الغاني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمنافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وكان الرجاء الرياضي قد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني من المسابقة، بعد انتصاره على الحرس الوطني النيجري بنتيجة 7 أهداف لواحد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

من جانبه، تأهل الفريق الغاني إلى الدور ذاته على حساب فيكتوريا يونايتد الكاميروني، بانتصاره ذهابا وإيابا بهدف دون رد.

وتجرى مباراة الإياب يوم السبت الموافق21 سبتمبر/أيلول من الشهر الجاري، على أرضية ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء.

موعد مباراة الرجاء الرياضي المغربي مع سامارتكس الغاني

تقام المباراة يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر/أيلول على ملعب أوهيني دجان في العاصمة أكرا. ومن المقرر أن ينقل البث المباشر على صفحة الرجاء الرياضي في فيسبوك وعلى قناة ماكس تي في الغانية على منصة يوتيوب.

ويمكن متابعة أبرز أحداث المواجهة على موقع الجزيرة نت.