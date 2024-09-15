بلايلي يقود الترجي لانتصار كبير بأبطال أفريقيا وفوز الهلال والصفاقسي بالكونفدرالية

حقق الترجي التونسي وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم الموسم الماضي فوزا كبيرا 4-1 على مضيفه ديكيداها الصومالي بفضل ثنائية من يوسف بلايلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني (دور 32) للبطولة في ملعب حمادي العقربي برادس اليوم الأحد.

ويحتضن الملعب ذاته مباراة العودة الأسبوع المقبل نظرا لعدم وجود ملاعب في الصومال تتوافق مع معايير الاتحاد الأفريقي (كاف) لاستضافة مباريات بطولتي القارة للأندية.

ومنح البرازيلي يان ساس التقدم للترجي في الدقيقة 27 بتسديدة منخفضة خدعت عبد الرحمن محمد جاما حارس صاحب الأرض بعد تمريرة عرضية متقنة من ركلة حرة نفذها الجزائري بلايلي.

ونجح أولواسون أوجبيموديا في إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما استغل خطأ من الحارس التونسي أمان الله مميش.

وأعاد بلايلي الترجي للمقدمة بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني من ركلة حرة قبل أن يحرز المدافع ياسين مرياح الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

🚨 LE MAGNIFIQUE COUP-FRANC DE BELAÏLI ! 🤯 🇩🇿 On se régal pic.twitter.com/FO0dK3wV8J — Espérance Time (@EsperanceTime_) September 15, 2024

وسجل بلايلي هدفه الشخصي الثاني والرابع للترجي في الدقيقة 77 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية مثالية من إلياس موكوانا.

وسيطر الترجي على معظم فترات المباراة باستثناء بعض المحاولات للفريق الصومالي أبرزها في الدقائق الأولى عندما أنقذ مرياح فريقه من فرصة خطيرة.

Doublé pour Youcef Belaïli, sur une assist de Elias Mokwana. L’Espérance prend le parage (4-1) durant le dernier quart d’heure ! #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/kQfMoB4riv — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) September 15, 2024

فوز الهلال الليبي والصفاقسي التونسي في الكونفدرالية

وفي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حول الهلال الليبي تأخره بهدف إلى الفوز 3-2 على المصري البورسعيدي اليوم الأحد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، كما استهل النادي الصفاقسي مشواره في البطولة بفوز ثمين 1-صفر على مضيفه نادي روكينزو من بوروندي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس.

وستقام مباراة العودة بين الصفاقسي وروكينزو أيضا في صفاقس الأسبوع المقبل نظرا لعدم اتفاق ملاعب بوروندي مع المعايير التي حددها الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) لاستضافة مباريات بطولتي أفريقيا للأندية.

وسجل محمد الضاوي الملقب بكريستو هدف الفوز للصفاقسي في الدقيقة 14 بعد عمل فردي متميز أنهاه بتسديدة قوية خدعت الحارس وسكنت شباكه.

Le but victorieux (1-0) de Mohamed Dhaoui pour le Club Sportif Sfaxien face au Rukinzo Football Club au stade Taïeb-Mhiri. #TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/qcfIfvqW51 — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) September 15, 2024

وتغلب الهلال الليبي على المصري 3-2 ليسهل مهمته في مباراة الإياب التي تقام يوم الأحد المقبل في ملعب الجيش ببرج العرب بمصر.

وتقدم صلاح محسن للمصري في الدقيقة 44 إثر تمريرة من عبد الرحيم دغموم، إذ انفرد بحارس الهلال وأسكن الكرة في الزاوية اليمنى له.

وأدرك الهلال التعادل في الدقيقة 50 بهدف أحرزه محمد الشتيوي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصي الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس محمود جاد.

وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 63 إثر رمية تماس من كريم العراقي اعترضها الدفاع فوصلت الكرة إلى محمد الشامي الذي هيأها إلى صلاح محسن داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك.

وتعادل فيصل البدري للهلال في الدقيقة 68 إذ تلقى الكرة من ركلة حرة وصوبها بضربة رأس إلى المرمى.

وواصل الشتيوي تألقه وأحرز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 80 من ضربة رأس.

وفي باقي مباريات اليوم، تعادل أهلي طرابلس الليبي مع سيمبا التنزاني سلبيا وخسر أورابا يونايتد من بوتسوانا أمام ضيفه ديناموز من زيمبابوي 1-صفر، فيما تغلب برافوس دو ماكيس الأنغولي 1-صفر على ضيفه سانت إلوي لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

وخسر أسيك ميموزا من ساحل العاج 2-1 خارج أرضه أمام كارا من توغو.