أرباح أندية البريميرليغ من رعاية القمصان موسم 2024-2025

يحقق نادي مانشستر يونايتد أكبر قدر من الأرباح من رعاية قميصه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2024-2025، بينما يفقد تشلسي عشرات الملايين من اليوروهات بسبب عدم وجود راع لقميصه.

وذكرت صحيفة "صن" أن "المان يونايتد" حصد مبلغ ضخم قدره 201 مليون يورو، بواقع 106.5 ملايين من شركة أديداس للملابس الرياضية و71 مليونا من شركة سناب دراغون و23 مليونا من شركة "دي إكس سي" للتكنولوجيا.

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ويتفوق "المان يونايتد" بأكثر من 20 مليون يورو على جاره مانشستر سيتي الذي قدرت أرباحه من الرعاة 177.5 مليونا كالتالي: 82.8 مليونا من شركة بوما للملابس الرياضية و71 مليونا من شركة طيران الاتحاد و23.6 مليونا من بورصة العملات المشفرة "أو كيه إكس" (OKX).

من جانبه، يعد تشلسي النادي الوحيد في البريميرليغ الذي لا يملك شعار إحدى الشركات الرعاة على واجهة قميصه باستثناء شعار نايكي الذي تزوده بالملابس الرياضية.

وكان "البلوز" تخلى عن الشركة الراعية لقميصه "إنفينيت أثليت" التي وقع معها في سبتمبر/أيلول الماضي صفقة لمدة عام بقيمة 47.3 مليون يورو.

وهذه قائمة 10 أندية الأكثر ربحا من رعاية القمصان موسم 2024-2025