شاهد.. فيتور روكي "منبوذ برشلونة" يسجل أول أهدافه لبيتيس

سجل البرازيلي فيتور روكي، المعار من برشلونة إلى ريال بيتيس، هدفا في الوقت القاتل عزز به فوز فريقه على ليغانيس بالدوري الإسباني لكرة القدم بهدفين دون رد.

وكان المهاجم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي نجم فوز فريقه بتسجيله هدف ريال بيتيس الأول في الدقيقة الـ74، إثر متابعته تمريرة عرضية للمدافع البديل هيكتور بيليرين، قبل أن يساهم في الهدف الثاني بتسديدة قوية أبعدها الحارس خوان سوريانو، فتهيأت أمام روكي ليتابعها بيمناه من داخل المنطقة في الدقيقة الـ86.

وهو الفوز الأول لريال بيتيس بعد تعادلين وخسارة، فارتقى إلى المركز التاسع مؤقتا برصيد 5 نقاط، في حين مني ليغانيس بخسارته الثانية مقابل فوز واحد وتعادلين، فتراجع إلى المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

وقال روكي بعد المباراة إنه "وضع لنفسه هدفا وتحديًا، أريد أن أسجل أكثر من 10 أهداف هذا الموسم".

وروكي، الذي كان يتغنى بموهبته برشلونة وانتظره حتى يصبح عمره 18 عاما ليلتحق بالفريق في يناير/كانون الثاني الماضي، ودفع 30 مليون يورو و31 مليونا أخرى كإضافات للتعاقد معه، يرحل عن الفريق بعد 7 أشهر فقط إلى بيتيس بعقد إعارة لموسم واحد مع بند لتجديده لعام آخر.

ويلعب السبت:

ريال مايوركا مع فياريال

إسبانيول مع ألافيس

إشبيلية مع خيتافي

ريال سوسيداد مع ريال مدريد

ويلعب الأحد: