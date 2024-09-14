"ميسي لا يدافع أو يجلس على الدكة".. هل يأتي لاعب بعده يعامَل بهذه الطريقة؟

كثيرون هم المدربون الذين أشرفوا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو أبدوا إعجابهم بطريقة لعبه وموهبته الفذة، ولكن قلة هم الذين عبروا بصراحة عن هذا الأمر.

وبما أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا أحد المفتونين بـ"البولغا" الذي حقق كل السداسية التاريخية عندما كانا معا في برشلونة، فلا عجب أن يقول إن ميسي خارج التصنيف، ولكن ما قاله الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول عن ميسي كان لافتا، لأنه لم يدربه أو يتعامل معه عن قرب.

🚨Jürgen Klopp 🗣️ : "I would tell everybody, as long as you are not Lionel Messi, you have to defend" The amount of Respect the Football Greats have for Messi is something that’s never seen before for any player in the history of the Game 🐐 pic.twitter.com/6EX7KN5ytj — Max Stéph (@maxstephh) March 5, 2024

ويقول كلوب -في تصريح سابق- إن "أي لاعب عدا ليونيل ميسي يجب أن يدافع، ميسي هو اللاعب الوحيد الذي تعطية الكرة ويفعل ما يريد بها وباقي اللاعبين كلهم يجب أن يعودوا للدفاع".

وكان كلوب عبّر أكثر من مرة عن أن "ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم" ووصفه بـ"العبقري".

أما غوارديولا الذي أكد أن ميسي يجب أن يفوز بالكرة الذهبية كل سنة، وأن تكون هناك كرة مخصصة له، وأخرى يتنافس عليها باقي اللاعبين، فكشف الفرنسي سمير نصري اللاعب السابق لمانشستر سيتي ما دار في أول اجتماع بين غوارديولا ولاعبي الفريق موسم 2016-2017، حين قال إن غوارديولا "تحدث معنا عن ميسي بداية موسم 2016- 2017 لإيصال رسالة لنا".

وتابع اللاعب المعتزل "قال لنا إنه سيكون صديقنا حتى يوم المُباراة الأولى في الموسم، وفي هذا الوقت سيكون عليه القيام ببعض الاختيارات، لذا سيكون بعض اللاعبين غير سُعداء".

وأضاف نصري أن غوارديولا سألهم في غرفة تبديل الملابس: "هل ليونيل ميسي هنا؟"، فنظر الجميع إلى بعضهم بعضا، وقالوا: "لا"، ليرد غوارديولا "حسنا، ليس لديكم الحق في الحديث، لأن اللاعب الوحيد الذي لن أتركه على الدكة أبدا هو ميسي، وهو الشخص الوحيد الذي يحق له أن يغضب لو جلس على الدكة".