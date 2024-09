"ميسي لا يدافع أو يجلس على الدكة".. هل يأتي لاعب بعده يعامَل بهذه الطريقة؟

كثيرون هم المدربون الذين أشرفوا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو أبدوا إعجابهم بطريقة لعبه وموهبته الفذة، ولكن قلة هم الذين عبروا بصراحة عن هذا الأمر.

وبما أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا أحد المفتونين بـ"البولغا" الذي حقق كل السداسية التاريخية عندما كانا معا في برشلونة، فلا عجب أن يقول إن ميسي خارج التصنيف، ولكن ما قاله الألماني يورغن كلوب المدرب السابق لليفربول عن ميسي كان لافتا، لأنه لم يدربه أو يتعامل معه عن قرب.

🚨Jürgen Klopp 🗣️ : "I would tell everybody, as long as you are not Lionel Messi, you have to defend"

The amount of Respect the Football Greats have for Messi is something that’s never seen before for any player in the history of the Game 🐐

— Max Stéph (@maxstephh) March 5, 2024