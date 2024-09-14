نوتنغهام يصعق ليفربول وقطبا مانشستر يفوزان في البريميرليغ

حقق نوتنغهام فورست مفاجأة كبرى بتغلبه على مضيفه ليفربول بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز للضيوف البديل كالوم هودسون-أودوي في الدقيقة الـ72.

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وحقق نوتنغهام فورست أول فوز له في ملعب أنفيلد منذ 55 عاما، حيث يعود آخر انتصار له في معقل ليفربول لعام 1969.

واقتنص نوتنغهام 3 نقاط ثمينة للغاية رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ بداية الموسم الجاري.

كالوم هودسون أودوي يفتتح التسجيل لنوتنغهام فورست في شباك ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/3jJJKc99mn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2024

أما ليفربول فقد خسر مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني، وتنكسر سلسلة انتصاراته الثلاثة المتتالية.

هالاند القياسي

وفي الجولة نفسها، فاز مانشستر سيتي 2-1 على ضيفه برينتفورد اليوم السبت ليواصل بدايته المثالية للموسم في البريميرليغ بعد أن سجل إيرلينغ هالاند ثنائية عقب أسرع هدف في الموسم من الفريق الزائر.

وحقق برينتفورد بداية مثالية عندما افتتح يوان ويسا التسجيل بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة ليصعق الجماهير في ملعب الاتحاد لكن هالاند أدرك التعادل في الدقيقة الـ20.

ثم جعل هالاند النتيجة 2-1 عندما وصلته كرة طويلة من إيدرسون.

وبات هالاند على بعد هدف واحد فقط من الوصول لـ100 هدف مع الفريق السماوي في كل البطولات، كما أنه أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 9 أهداف في أول 4 مباريات بالموسم.

سكة الانتصارات

كما عاد فريق مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات بفوزه على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.

وأهدر كاميرون أرتشر، لاعب ساوثهامبتون، ركلة جزاء في الدقيقة 32، وتمكن بعدها مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التقدم عن طريق ماتيس دي ليخت في الدقيقة 35، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، كثف مانشستر يونايتد من هجماته حتى سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق أليخاندرو جارناتشو.

ورفع "المانيو" رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، والأول له بعد الخسارة في آخر مباراتين.

في المقابل، ظل ساوثهامبتون بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر في مبارياته الثلاث الأولى.

وبهدفين للفرنسي جان-فيليب ماتيتا، حوّل كريستال بالاس تخلفه أمام ضيفه ليستر سيتي 0-2 إلى تعادل قاتل 2-2.

وحذا حذوه جاره ويستهام الذي خطف نقطة التعادل أمام مضيفه وجاره اللندني فولهام 1-1 بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لداني إينغز.

وانتهت مباراة برايتون وإيسبويتش بالتعادل السلبي.