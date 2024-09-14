نوتنغهام يصعق ليفربول وقطبا مانشستر يفوزان في البريميرليغ
حقق نوتنغهام فورست مفاجأة كبرى بتغلبه على مضيفه ليفربول بهدف نظيف، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل هدف الفوز للضيوف البديل كالوم هودسون-أودوي في الدقيقة الـ72.
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وحقق نوتنغهام فورست أول فوز له في ملعب أنفيلد منذ 55 عاما، حيث يعود آخر انتصار له في معقل ليفربول لعام 1969.
واقتنص نوتنغهام 3 نقاط ثمينة للغاية رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ بداية الموسم الجاري.
كالوم هودسون أودوي يفتتح التسجيل لنوتنغهام فورست في شباك ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/3jJJKc99mn
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2024
أما ليفربول فقد خسر مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني، وتنكسر سلسلة انتصاراته الثلاثة المتتالية.
هالاند القياسي
وفي الجولة نفسها، فاز مانشستر سيتي 2-1 على ضيفه برينتفورد اليوم السبت ليواصل بدايته المثالية للموسم في البريميرليغ بعد أن سجل إيرلينغ هالاند ثنائية عقب أسرع هدف في الموسم من الفريق الزائر.
هالاند لا يتوقف عن تسجيل الأهداف#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/FbjmObNUJI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2024
وحقق برينتفورد بداية مثالية عندما افتتح يوان ويسا التسجيل بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة ليصعق الجماهير في ملعب الاتحاد لكن هالاند أدرك التعادل في الدقيقة الـ20.
ثم جعل هالاند النتيجة 2-1 عندما وصلته كرة طويلة من إيدرسون.
وبات هالاند على بعد هدف واحد فقط من الوصول لـ100 هدف مع الفريق السماوي في كل البطولات، كما أنه أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 9 أهداف في أول 4 مباريات بالموسم.
سكة الانتصارات
كما عاد فريق مانشستر يونايتد لطريق الانتصارات بفوزه على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة.
وأهدر كاميرون أرتشر، لاعب ساوثهامبتون، ركلة جزاء في الدقيقة 32، وتمكن بعدها مانشستر يونايتد من تسجيل هدف التقدم عن طريق ماتيس دي ليخت في الدقيقة 35، ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني، كثف مانشستر يونايتد من هجماته حتى سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق أليخاندرو جارناتشو.
ورفع "المانيو" رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم، والأول له بعد الخسارة في آخر مباراتين.
في المقابل، ظل ساوثهامبتون بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث خسر في مبارياته الثلاث الأولى.
أونانا يتألق وينقذ مانشستر يونايتد .. ركلة جزاء ضائعة لفريق ساوثهامبتون #الدوري_الانجليزي_الممتاز#EPL|#PremierLeague pic.twitter.com/GDXnSQfSpa
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2024
رأسية دي ليخت تمنح التقدّم لمانشستر يونايتد#الدوري_الانجليزي_الممتاز#EPL|#PremierLeague pic.twitter.com/ZMSZxa3jj4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2024
راشفورد يزيد من متاعب ساوثهامبتون بتسجيله للهدف الثاني#الدوري_الانجليزي_الممتاز#EPL|#PremierLeague pic.twitter.com/CW4xoqs7sA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2024
وبهدفين للفرنسي جان-فيليب ماتيتا، حوّل كريستال بالاس تخلفه أمام ضيفه ليستر سيتي 0-2 إلى تعادل قاتل 2-2.
وحذا حذوه جاره ويستهام الذي خطف نقطة التعادل أمام مضيفه وجاره اللندني فولهام 1-1 بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لداني إينغز.
وانتهت مباراة برايتون وإيسبويتش بالتعادل السلبي.