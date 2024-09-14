تفاصيل حالة السعودي فهد المولد الصحية بعد تعرضه لحادث خطير

يرقد اللاعب السعودي فهد المولد (مهاجم نادي الشباب) في العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي بعد سقوطه من شرفة منزله في هذه المدينة الإماراتية.

وكلفت إدارة فريق الشباب (المنافس بالدوري السعودي للمحترفين) المشرف على إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث باسم النادي للسفر إلى دبي لمتابعة الحالة الصحية لهذا اللاعب الدولي الذي تعرض لحادث خطير.

▫️ رئيس مجلس إدارة النادي يصل إلى دبي للاطمئنان على "المولد" pic.twitter.com/RypYdfDzlC — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 14, 2024

وقال النادي عبر حسابه على منصة "إكس" إنه في ساعة مبكرة من اليوم السبت "تعرض المولد لحادث سقوط من شرفة منزله الخاص في مدينة دبي الإماراتية ونقل إلى مستشفى راشد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة يوم الخميس الماضي".

وفي تفاصيل الحادثة، سقط المولد (30 عاما) -وهو لاعب الاتحاد السابق- من شرفة منزله في الطابق الثاني على جسم إسمنتي مما تسبب في تعرضه لعدة كسور في الجسم والجمجمة.

▫️ بيان إعلامي pic.twitter.com/Usul5HlYGl — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 13, 2024

وقالت وسائل إعلام محلية إن المولد يرقد في العناية المركزة للخضوع للعلاج اللازم، وتابعت "الخميس الماضي، الساعة 10 صباحا سقط المولد من الطابق بعد مغادرة أصدقائه من منزله الخاص 6 صباحاً، وشاهده عامل نظافة وأبلغ الجهات المختصة وهو في المستشفى بالعناية المركزة الآن ومصاب بكسور عديدة".

وكشفت أنه لم يكن أحد مع اللاعب لحظة نقله إلى المستشفى.

وتفاعل الوسط الكروي العربي والسعودي مع الحادثة الخطيرة التي تعرض لها المولد الذي شارك كبديل قبل أيام في مباراتي منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

ولعب المولد 74 مباراة مع "الأخضر" سجل خلالها 17 هدفا كما شارك في مونديال 2018 في روسيا وقدم تمريرة حاسمة.

وقد انهالت التغريدات على منصة "إكس" التي تدعو بالشفاء العاجل للنجم السعودي.

دعائنا وقلوبنا معك يا فهد..

اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك..#فهد_المولد pic.twitter.com/krdCii2KzM — Mousa Al Tamari (@TamariMousa) September 14, 2024

دعواتنا للاعب " فهد المولد " بالشفاء العاجل pic.twitter.com/boAuuHiIsa — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 12, 2024

اللهم رب الناس أذهب الباس واشفِ أنت الشافي.. لا شفاء إلا شفاك، شفاءً لا يغادر سقما.

اللهم اشف عبدك ⁧#فهد_المولد⁩

تقوم بالسلامة يارب وترجع اقوى 🙏🏻 pic.twitter.com/3vKCzLng8S — Omar Al Somah (@omaralsomah) September 13, 2024

اللهم رب الناس أذهب الباس واشفِ أنت الشافي.. لا شفاء إلا شفاك، شفاءً لا يغادر سقما.

اللهم اشف عبدك ⁧#فهد_المولد⁩

تقوم بالسلامة يارب وترجع اقوى 🙏🏻 pic.twitter.com/3vKCzLng8S — Omar Al Somah (@omaralsomah) September 13, 2024

التقيت به بالفندق بعد وصول بعثة #الشباب إلى حائل لمُلاقاة الطائي العام الماضي وبعد السلام عليه سألني عن اقرب مسجد للفندق وذهب مباشرة للمسجد …

اللهم رب الناس اذهب البأس واشف عبدك الصالح #فهد_المولد انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما … 🤲 pic.twitter.com/EookEY81Z7 — سليمان الفوزان (@suliman_m_f) September 14, 2024