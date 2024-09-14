رياضة|عربي

تفاصيل حالة السعودي فهد المولد الصحية بعد تعرضه لحادث خطير

فهد المولد في حالة حرجة (مواقع التواصل)
المولد (وسط) هوى من شرفة منزله بالطابق الثاني على جسم إسمنتي مما تسبب في تعرضه لعدة كسور بالجسم والجمجمة (غيتي)
14/9/2024

يرقد اللاعب السعودي فهد المولد (مهاجم نادي الشباب) في العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي بعد سقوطه من شرفة منزله في هذه المدينة الإماراتية.

وكلفت إدارة فريق الشباب (المنافس بالدوري السعودي للمحترفين) المشرف على إدارة الإعلام والاتصال والمتحدث باسم النادي للسفر إلى دبي لمتابعة الحالة الصحية لهذا اللاعب الدولي الذي تعرض لحادث خطير.

وقال النادي عبر حسابه على منصة "إكس" إنه في ساعة مبكرة من اليوم السبت "تعرض المولد لحادث سقوط من شرفة منزله الخاص في مدينة دبي الإماراتية ونقل إلى مستشفى راشد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة يوم الخميس الماضي".

وفي تفاصيل الحادثة، سقط المولد (30 عاما) -وهو لاعب الاتحاد السابق- من شرفة منزله في الطابق الثاني على جسم إسمنتي مما تسبب في تعرضه لعدة كسور في الجسم والجمجمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المولد يرقد في العناية المركزة للخضوع للعلاج اللازم، وتابعت "الخميس الماضي، الساعة 10 صباحا سقط المولد من الطابق بعد مغادرة أصدقائه من منزله الخاص 6 صباحاً، وشاهده عامل نظافة وأبلغ الجهات المختصة وهو في المستشفى بالعناية المركزة الآن ومصاب بكسور عديدة".

وكشفت أنه لم يكن أحد مع اللاعب لحظة نقله إلى المستشفى.

وتفاعل الوسط الكروي العربي والسعودي مع الحادثة الخطيرة التي تعرض لها المولد الذي شارك كبديل قبل أيام في مباراتي منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

ولعب المولد 74 مباراة مع "الأخضر" سجل خلالها 17 هدفا كما شارك في مونديال 2018 في روسيا وقدم تمريرة حاسمة.

وقد انهالت التغريدات على منصة "إكس" التي تدعو بالشفاء العاجل للنجم السعودي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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