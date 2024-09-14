موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يحل برشلونة بقيادة مدربه الجديد الألماني هانزي فليك ضيفا على جاره الكتالوني جيرونا، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق برشلونة بداية مثالية بعد فوزه بجميع مبارياته الأربع الأولى، مما جعله وحيدا في الصدارة بفارق 4 نقاط عن كل من غريمه ريال مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد وفياريال، وبفارق 5 نقاط عن جاره جيرونا الخامس.

وبالتالي، تبدو جميع الظروف ملائمة كي يحقق برشلونة ثأره من جاره الذي تغلب عليه مرتين الموسم الماضي بالنتيجة ذاتها 4-2 حين كان "بلاوغرانا" بقيادة تشافي هرنانديس.

وبعدما بدأ الموسم بخسارة قاسية أمام أتلتيكو 0-3، استعاد جيرونا توازنه بفوزين تواليا على أوساسونا 4-0 وإشبيلية 2-0، ليظهر أنه قادر على تكرار سيناريو الموسم الماضي.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد الموافق 15 سبتمبر/أيلول 2024، على ملعب مونتيليفي، وتبدأ الساعة 17:15 حسب توقيت كل من الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتها: