فالنسيا يوقف رافا مير المتهم بالاعتداء الجنسي

قال مدرب فالنسيا روبن باراخا اليوم الجمعة أن النادي أوقف المهاجم رافا مير لمباراتين بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي الأسبوع الماضي.

وألقي القبض على مير (27 عاما) في الثاني من سبتمبر/أيلول الجاري بعد شكوى من امرأتين تتهمان مير ورجلا آخر بالاعتداء الجنسي، قبل أن يأمر القاضي بالإفراج المشروط عن مير أثناء التحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمحاكمة.

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وأفاد فالنسيا -الاثنين- بأنه فتح إجراءات تأديبية ضد مير "مع احترام افتراض البراءة القانوني" وصرّح باراخا للصحفيين بقرار النادي الجمعة.

وأوضح باراخا "إنها لحظة حيث يوجد قرار للنادي لا يمكنني ولا ينبغي لي المشاركة فيه لأن دوري هو في المجال الرياضي، والنادي يقرر إشراكه".

وتابع "هذا الأسبوع، يتدرب منفردا وفي الأسبوع المقبل سيتم إعادة دمجه مع المجموعة".

"بمجرد انتهاء عقوبة المباراتين، سيكون جزءا من المجموعة مثل أي لاعب آخر، وسأقرر ما إذا كان سيلعب أم لا".

سيغيب مير عن مباراة فالنسيا أمام مضيفه أتلتيكو مدريد السبت في الدوري ثم عن لقاء ضيفه جيرونا الأسبوع المقبل.

ونفى مير الذي لعب سابقا لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي قيامه بأي اعتداء جنسي.