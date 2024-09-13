رونالدو يصل إلى مليار متابع على مواقع التواصل

وصل عدد متابعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر من مليار متابع بعد أن حطمت قناة "الدون" على "يوتيوب" أرقاما قياسية في فترة زمنية وجيزة.

وبعد أن أصبح أول شخص في التاريخ يصل إلى مليار متابع، قال رونالدو في منشور على حساباته "صنعنا التاريخ، مليار متابع! هذا أكثر من مجرد رقم، إنه شهادة على شغفنا المشترك ودافعنا وحبنا للعبة وما هو أبعد من ذلك. من شوارع ماديرا إلى أكبر المسارح في العالم، كنت ألعب دائمًا من أجل عائلتي ولأجلكم، والآن يقف مليار منا معا. كنتم معي في كل خطوة على الطريق، خلال كل الصعود والهبوط. هذه الرحلة هي رحلتنا، وأظهرنا معا أنه لا توجد حدود لما يمكننا تحقيقه. شكرا لكم على ثقتكم ودعمكم وكونكم جزءا من حياتي. الأفضل لم يأت بعد، وسنستمر في الدفع والفوز وصنع التاريخ معا".

وتجاوز عدد متابعي قناة قائد منتخب البرتغال على يوتيوب:

مليونا خلال ساعة

12 مليونا خلال ساعات

وصله درع اليوتيوب الذهبي في أقل من 24 ساعة، قبل أن يتجاوز العدد 60 مليون مشترك خلال 3 أسابيع.

وخلال هذه الفترة، حصد "الدون" البرتغالي عدد متابعين أكثر من قناتي الغريمين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة وقناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مجتمعة كلها.

وأعداد متابعي رونالدو على منصات التواصل هي:

منصة إنستغرام: 639 مليون متابع.

منصة "فيسبوك": 170 مليون متابع.

منصة "إكس": 113 مليون متابع.

منصة "يوتيوب": 61 مليون مشترك.

منصة "ويبو": 10 ملايين متابع.

منصة "كوايشو": 10 ملايين متابع.

ورونالدو هو أكثر الرياضيين متابعة على إنستغرام وعدد متابعيه يمثلون 8% من عدد سكان الأرض، متقدما بفارق كبير على منافسه ليونيل ميسي الذي يبلغ عدد متابعيه 500 مليون ويتفوق على مشاهير كثيرة بينهم:

المغنية الأميركية سيلينا غوميز: 424 مليون متابع.

نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر: 397 مليون متابع.

المصارع والممثل الأميركي دواين جونسون (ذا روك): 395 مليون متابع.

ويخوض رونالدو (39 عاما) موسمه الثالث في الدوري السعودي للمحترفين بعد توقيع على عقد حصل مقابله على 215 مليون دولار كراتب عام 2023. كما تحتل أرباحه من الإعلانات خارج الملعب المرتبة الرابعة بين جميع الرياضيين النشطين، بـ60 مليون دولار. وجمع رونالدو 275 مليون دولار في عام 2023، أي أكثر من ضعف أي رياضي آخر باستثناء لاعب الغولف الإسباني جون راهم (203 مليون دولار).

ويعد رونالدو ثالث أعلى رياضي أجرًا على الإطلاق، إذ بلغ إجمالي أرباحه طوال حياته 1.92 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 2 مليار دولار بحلول نهاية العام، مما سيجعله ثالث رياضي يصل إلى هذا الرقم بعد الأميركيين مايكل جوردان (كرة السلة) وتايغر وودز (غولف).

هذا على صعيدي الفضاء الافتراضي وعالم المال والأعمال، أما رياضيا فاحتفل قبل أيام، بكونه أول لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة يصل إلى 900 هدف سجلها في 1236 مباراة مع منتخب بلاده والأندية التي لعب لها.