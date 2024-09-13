شاهد.. أم صلال يهزم السد وتريزيغيه يتألق مع الريان بالدوري القطري

أحرز أم صلال هدفين في أول 22 دقيقة خلال فوزه 3-1 على السد حامل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم، بينما سجل المصري محمود حسن (تريزيجيه) هدفا وصنع اثنين في ظهوره الأول مع الريان في الانتصار 4-2 على الشحانية اليوم الجمعة.

وافتتح كنجي جويل أهداف أم صلال في الدقيقة الثانية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم عزز الكرواتي أنطونيو منسيه النتيجة بعد 20 دقيقة عندما تلقى تمريرة من جويل الذي أطلق تسديدة قوية أنقذها سعد الشيب حارس السد.

وبعد 7 دقائق من بداية الشوط الثاني حصل محمد وعد لاعب السد على البطاقة الصفراء الثانية ليستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وقلص القائد حسن الهيدوس الفارق لصالح السد من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

وجعل أديديونغ أدوسين النتيجة 3-1 لأم صلال، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة قوية في سقف المرمى إثر تمريرة من ركلة حرة.

وارتقى أم صلال للمركز الرابع بـ6 نقاط من 4 مباريات متساويا مع السد صاحب المركز الثالث الذي تلقى الهزيمة الثانية.

انطلاقة قوية لتريزيغيه

استهل تريزيغيه مسيرته مع الريان بشكل رائع بعد انضمامه للفريق مطلع الشهر الحالي قادما من طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة.

واحتاج اللاعب البالغ 29 عاما 5 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في مرمى شهاب الليثي حارس الشحانية، قبل أن يعزز البرازيلي روجر جيديس النتيجة بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من القائد عبد العزيز حاتم عقب 4 دقائق.

وجعل البلجيكي جوليان دي سار النتيجة 3-صفر للريان في الدقيقة 17 بعد تمريرة من تريزيغيه إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الليثي.

وقلص محمد إبراهيم الفارق للشحانية في الدقيقة 20 بتسديدة قوية ارتطمت في القائم الأيمن قبل أن تسكن الشباك، لكن جيديس سجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للريان في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة أخرى من تريزيغيه.

وفي الدقيقة قبل الأخيرة، سجل البديل محمد أبو شنب الهدف الثاني للشحانية بلمسة رائعة إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها مصطفى جلال.

ويحتل الريان المركز الخامس برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمتين في 4 مباريات مقابل نقطتين للشحانية في المركز قبل الأخير.

الغرافة يتعادل مع الشمال

وفي مباراة أخرى، تعادل الغرافة والشمال 1-1، إذ افتتح الشمال التسجيل في الدقيقة 11 من البداية عبر سيف الدين فضل الله مدافع الغرافة بالخطأ في مرماه.

وجاء التعادل بهدف عكسي أيضا عبر محمد خالد النعيمي في الدقيقة 36 عندما تابع تمريرة عرضية بصدره لتسكن الكرة شباك فريقه.

ويملك الغرافة 5 نقاط في المركز السابع متقدما بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن الشمال.