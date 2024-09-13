إنتر ميامي يستعيد نجمه ليونيل ميسي بعد غياب شهرين

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم إلى الملاعب السبت بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب إصابة في الكاحل، وفقا لما أعلن مدربه الأرجنتيني خيراردو مارتينو الجمعة.

وقال مارتينو قبل بداية الحصة التدريبية اليوم "نعم، إنه بخير. تدرّب (الخميس) وهو مُدرج في خطط المباراة. بعد التدريب سنضع إستراتيجية له، لكنه مُتاح".

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ويستضيف إنتر ميامي متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام فيلادلفيا يونيون صاحب المركز الـ11 السبت.

وأصيب ميسي في كاحله الأيمن خلال نهائي كوبا أميركا في 14يوليو/تموز عندما ساعد الأرجنتين على الفوز على كولومبيا 1-0.

وغاب الحائز على الكرة الذهبية 8 مرات قياسية عن 8 مباريات في الدوري الأميركي، إضافة إلى غيابه عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026 الشهر الجاري.

وأضاف مارتينو "أن نستعيد أفضل لاعب في العالم الذي كان في حالة جيدة أصلا، فنحن جميعا سعداء بهذا الوضع".