مدربون بالبريميرليغ حائرون: كيف نوقف هالاند؟

قال توماس فرانك مدرب برنتفورد إن تحركات إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي وسرعته تجعلان مهمة إيقافه شبه مستحيلة، وذلك عندما يحل فريقه ضيفا على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت.

وفاز هالاند بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، وسجل المهاجم النرويجي بالفعل 7 أهداف في أول 3 مباريات هذا الموسم، بينها ثلاثيتان.

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وأبلغ فرانك الصحفيين أمس الخميس بعد سؤاله عن طريقة احتواء هالاند الذي سجل 70 هدفا في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي: "هذا شبه مستحيل.. الكثير من الفرق حاولت تحييده. أعتقد أنه لاعب عظيم. أعتقد أن تحركاته داخل منطقة الجزاء من أفضل ما شاهدناه على الإطلاق".

وتابع أن "الطريقة التي يتوقع بها مسار الكرة وتحركاته الدائمة وتركيزه ووعيه بالمكان الذي يجب أن يكون فيه، كل ذلك في أعلى مستوى.. إنه لاعب رائع في أفضل فريق بالعالم".

وسجل هالاند الهدف الوحيد عندما حل برنتفورد ضيفا على سيتي، وصنع هدفا من الثلاثية التي سجلها فيل فودن على ملعب برنتفورد الموسم الماضي.

وقال فرانك إن برنتفورد، الذي جمع 6 نقاط من أول 3 مباريات بالدوري هذا الموسم، يمكنه الحصول على شيء أمام متصدر الترتيب غدا.

وقال: "نعلم أنه إذا لعبنا بمستوى أداء جيد فيمكننا جعل الأمور صعبة على سيتي".