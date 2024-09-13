148 مليون يورو.. دورتموند يتلقى القيمة الإجمالية لصفقة ديمبلي من برشلونة

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن برشلونة سدد جميع ديونه المتعلقة بصفقة انتقال الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان الحالي من بوروسيا دورتموند الألماني.

وبعد 7 سنوات من تاريخ عقد الصفقة وتسجيله هدفا أخر لصالح فرنسا في مرمى بلجيكا، تلقى بوروسيا دورتموند 43 مليون يورو وهي الدفعة الأخيرة من النادي الكتالوني ليصل مبلغ الصفقة الإجمالي إلى 148 مليون يورو، وهي الأغلى في الدوري الألماني.

وتعاقد برشلونة مع ديمبيلي عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت تمنح بحسب عدد المباريات والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

بسبب الإصابات المختلفة، لم يتمكن ديمبيلي من إثبات نفسه في برشلونة، إذ خاض 185 مباراة وسجل 40 هدفا وصنع 43 آخرين، وتوج بلقب الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر مرتين.

ورحل الجناح الفرنسي الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1834109687920566407

صفقات مربحة

أصبح بوروسيا دورتموند "مثالا" في أوروبا عندما يتعلق الأمر بالصفقات المربحة، حيث حقق أرباحا قدرت بأكثر من مليار يورو بفضل مبيعات اللاعبين، وأبرزهم الإنجليزي جود بيلينغهام والفرنسي عثمان ديمبيلي والنرويجي إيرلينغ هالاند والألماني نيكلاس فولكروغ.

منذ عام 2015، اتبع بوروسيا دورتموند سياسة مبيعات مذهلة ليصبح النادي الأكثر مبيعا في ألمانيا في السنوات التسع الماضية، وفقا لصحيفة بيلد.

هذا الصيف، بلغت قيمة صفقة انتقال بيلينغهام إلى ريال مدريد 103 ملايين يورو، ثم أدى تتويج الإنجليزي بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع الريال إلى حصول دورتموند على 20 مليون يورو كمكافآت.

ورغم أن بيع ديمبيلي وبيلينغهام أثمر أموالا كثيرة لدورتموند، فإن بعض نجومه الموهوبين لم يغادروا الفريق بصفقات باهظة مثل إيرلينغ هالاند.

عندما غادر هالاند ملعب سغنال إيدونا بارك في عام 2022 نحو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، كان ينظر إليه على أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

ومع ذلك، لم يحصل دورتموند سوى على 60 مليون يورو وهو مبلغ قليل مقارنة بمهاجم هداف سجل مع دورتموند 86 هدفا في 89 مباراة بجميع البطولات.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن انخفاض قيمة صفقة بيع هالاند سببها بند الخروج الذي يقضي برحيل اللاعب لأي ناد بعد موسمين من العقد إذا ما دفع النادي قيمة البند الجزائي، وذلك دون العودة أو التفاوض مع دورتموند.