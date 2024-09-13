غوارديولا: لست محاميا والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يترقب صدور قرار من لجنة مستقلة بشأن 115 مخالفة مزعومة ارتكبها ناديه للقواعد المالية لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل جلسة الاستماع المقررة يوم الاثنين.

وتبدأ جلسة استماع قد تستمر لشهرين ومن المنتظر أن يصدر القرار نهاية الموسم، تزامنا مع 6 مباريات يخوضها الفريق الفائز بالدوري آخر 4 مواسم، على مدار أسبوعين في 3 مسابقات مختلفة، وأولها أمام ضيفه برنتفورد غدا السبت.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 فالنسيا يوقف رافا مير المتهم بالاعتداء الجنسي list 2 of 2 مدربون بالبريميرليغ حائرون: كيف نوقف هالاند؟ end of list

وأبلغ غوارديولا الصحفيين اليوم الجمعة "تبدأ قريبا (آمل) أن تنتهي سريعا. ستقرر لجنة مستقلة وأتطلع للقرار".

وقال المدرب إن اللاعبين لا يتطرقون إلى ما قد تسفر عنه جلسة الاستماع.

وأضاف "أنا لست محاميا. إرلينغ (هالاند) ليس محاميا" مشيرا إلى أن السيتي سيتقبل القرار. وتابع "الجميع بريء حتى تثبت إدانته".

وفي فبراير/شباط 2023 أحيل السيتي إلى لجنة مستقلة بشأن تلك المخالفات المزعومة التي تعود إلى موسم 2009-2010، ويزعم أن النادي انتهك القواعد المتعلقة بتوفير معلومات دقيقة.

كما يتهم النادي بعدم الامتثال لقواعد رابطة الدوري التي تتطلب من الأندية اتباع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن اللعب المالي النظيف بين موسمي 2013-2014 و2017-2018، وعدم اتباع قواعد الدوري بشأن الربح والاستدامة بين موسمي 2015-2016 و2017-2018.

وقد يواجه السيتي عقوبات مثل خصم النقاط أو الهبوط إذا ثبتت إدانته. وكان إيفرتون ونوتنغهام فورست قد عوقبا بخصم النقاط الموسم الماضي بسبب مخالفة هذه القواعد.