تن هاغ يرد على انتقادات رونالدو

رد الهولندي إيرك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، على انتقادات نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو قائلا إن "الضوضاء في الخارج" لا تزعجه أو تؤثر عليه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المهاجم البرتغالي الذي لعب لفترة أخرى في الفريق وانتهت بأزمة كبيرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، بعد أن أدلى بتصريحات تسببت في ضجة كبيرة.

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وتضمنت تلك التصريحات انتقادا للمدرب الهولندي تن هاغ ووصفه بـ"السلبي"، وعاد اللاعب البالغ من العمر 39 عاما ليهاجم مدربه السابق، حيث قال إن الفريق بعيد كل البعد عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك لم يتأثر المدرب الهولندي بتصريحات اللاعب البرتغالي، وأشار إلى أن نجم النصر السعودي نفسه قال في لقائه في حلقة من بودكاست "ريو فرديناند يقدم" إنه سيكون من الصعب على الفريق مواجهة التحديات.

وقال تن هاغ "رونالدو قال إن مانشستر يونايتد لا يمكنه الفوز بالدوري الإنجليزي، لقد قال هذا، إذا قرأت المقال جيدا".

وأضاف "أنه بعيد في السعودية وبعيد عن مانشستر، كل شخص له حق إبداء الرأي، هذا أمر جيد".