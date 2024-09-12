موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 14 سبتمبر/أيلول 2024، على ملعب أنويتا، وتبدأ الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

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وتنقل قنوات "بي إن سبورتس" المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتها:

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ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد وأتلتيكو وفياريال، ويحتل سوسيداد المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.

ريال مدريد يعاني من الإصابات

ويعاني ريال مدريد من الغيابات نتيجة الإصابات وأحدثهم لاعبه إيدر ميليتاو الذي غاب معظم فترات الموسم الماضي بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وأصيب خلال معسكر منتخب بلاده البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الساق.

وتضم قائمة الإصابات لاعبي الوسط أوريلين تشواميني وداني سيبايوس بالإضافة إلى الظهير الأيسر فيرلان مندي، وجود بلينغهام والفرنسي إدواردو كامافينغا والنمساوي ديفيد ألابا.

وتضع هذه الإصابات مدرب الريال كارلو أنشيلوتي أمام معضلة في الاختيار قبل مباراة ريال سوسيداد.